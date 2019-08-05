تفاصيل مقتل شخصين جراء استهداف قوات الوفاق لشاحنة وسيارة مدنية بالقرب من سرت

قتل شخصين وأصيب طفل جراء استهدفت إحدى الطائرات المسيرة “التركية” والداعمة لمليشيات الوفاق شاحنة تابعة لشركة سرت وسيارة مدنية أخرى بالقرب من مدينة سرت .

وكشفت مصادر طبية من مستشفى ابن سينا بمدينة سرت اليوم الإثنين أن سائق شاحنة ورفيقه قتلا خلال استهداف شاحناتهم، إضافة إلى إصابة طفل بجروح بالغة .

وأضافت المصادر ،وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،أن كلًا من سائق الشاحنة “محمد سالم القرقعي” هو موظف في شركة سرت لإنتاج النفط والغاز والقاطن بمنطقة بشر والمواطن “سامي سليمان مفتاح بوفرنه” من منطقة سلوق قتلا خلال الاستهداف، وأصيب نجل بوفرنه الطفل “مهاب” والذي يبلغ 11 عام .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا