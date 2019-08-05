تفاصيل حادثة مقتل شخصين جراء استهداف مليشيات الوفاق لشاحنة وسيارة مدنية بالقرب من سرت

سرت 05 أغسطس 2019 (وال) – قتل شخصين وأصيب طفل جراء استهدفت إحدى الطائرات المسيرة “التركية” والداعمة لمليشيات الوفاق شاحنة تابعة لشركة سرت وسيارة مدنية أخرى بالقرب من مدينة سرت .

وكشفت مصادر طبية من مستشفى ابن سينا بمدينة سرت اليوم الإثنين أن سائق شاحنة ورفيقه قتلا خلال استهداف شاحناتهم، إضافة إلى إصابة طفل بجروح بالغة .

وأضافت المصادر أن كلًا من سائق الشاحنة “محمد سالم القرقعي” هو موظف في شركة سرت لإنتاج النفط والغاز والقاطن بمنطقة بشر والمواطن “سامي سليمان مفتاح بوفرنه” من منطقة سلوق قتلا خلال الاستهداف، وأصيب نجل بوفرنه الطفل “مهاب” والذي يبلغ 11 عام .

ونقل موقع المرصد الإخباري عن المواطن محمد المبروك ولي أمر وخال الضحية محمد القرقعي المغربي سائق الشاحنة قوله إن :” الضحية كان متجه من سبها إلى بنغازي وتعرض للرماية ثم للقصف على المفترق المعروف باسم ” مفرق الحافلة المحروقة ” على طريق ودان – أبوهادي، موضحًا أن الضحية يعمل في شركة خليج سرت لنقل المعدات الثقيلة وكان ينقل شحنة لصالحها ولا علاقة له بالقوات المسلحة أو أي جهة عسكرية .

وأشار إلى أن “الضحية ورفيقه الآخر الذي كان يقود شاحنة أخرى تحمل أثاث متجهة إلى سلوق وتوفى أيضاً في القصف ونجى ابنه الذي كان يرافقه كانوا متوقفين في مكان قريب من بوابة فيها مسلحين من مصراتة . (وال – سرت) ع م/ ع ع

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