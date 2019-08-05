«نواب طرابلس» يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ «موقف إيجابي» ضد القصف على مرزق

دعا أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الإثنين، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى اتخاذ «موقف إيجابي» حيال القصف الجوي على مدينة مرزق، جنوب ليبيا.

وندد الأعضاء، في بيان صادر عن ديوان المجلس، بالقصف الذي تعرضت له المدينة، أمس الأحد، بواسطة طائرة مسيَّرة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعاد نواب المجلس مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حجم تلك «الجرائم والانتهاكات» والعمل على إدانة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء للقصاص منهم.

وقُـتل نحو 42 شخصًا وجُرح أكثر من 60 مدنيًّا في مرزق جنوب ليبيا، مساء أمس الأحد، جراء ضربات جوية استهدفت مقرًّا حكوميًّا وسط المدينة، وفق «فرانس برس»، فيما تحدثت حكومة الوفاق الوطني عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

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ودان المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، الهجوم الجوي الذي تعرضت له المدينة، محملاً قوات الجيش، التابعة للقيادة العامة «مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين بعد قصفه مدينة مرزق وسط البلاد، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة».

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