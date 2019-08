أكد عضو مجلس النواب أبوبكر بعير ، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ارتكب بعض الأخطاء في إدارة الملف الليبي.

وأضاف بعيرة، في تصريحات له، أن ” سلامة حاول أن يرضي الجميع وإرضاء الجميع غاية لا تدرك”.

The post بعيرة: “سلامة” حاول إرضاء الجميع وارتكب بعض الأخطاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية