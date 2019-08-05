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البلدي زليتن: أزمة انقطاع الكهرباء في المدينة أصبحت لا تطاق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف المجلس البلدي زليتن، عدد ساعات طرح الأحمال عن البلدية بالمفتعل، وأن الوضع أصبح لا يطاق، بعد أن امتدت ساعات انقطاع الكهرباء لأكثر من عشرين ساعة يوميًا.

واعتبر المجلس في بيان له، أن أزمة انقطاع الكهرباء، سيترتب عليها تداعيات خطيرة على المتطلبات المعيشية والخدمية للمواطنين، وستسبب بتوقف أغلب المرافق الخدمية بالبلدية، مشيرا أن المجلس استنفد كافة السبل المتاحة لحل هذه الأزمة المستمرة والمتفاقمة.

وأشار المجلس البلدي زليتن، أن سكان البلدية، يطالبون الشركة العامة للكهرباء والجهات المسؤولة بوضع الحلول الجذرية والعاجلة والعادلة لمشكلة انقطاع الكهرباء.

ولفت المجلس في بيانه، أن الأزمة ستؤدي إلى تدني الخدمات الصحية وستسبب أخطارا على حياة المرضى.

وحمّل المجلس البلدي زليتن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير التنفيذي بالشركة والحكومة ما يحدث جراء الأوضاع، مؤكدا خطورة الأوضاع وتداعياتها وصعوبة احتوائها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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