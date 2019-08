المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن تنفيذ القوات الجويّة 5ضربات جوية على تمركزات المرتزقة التشاديين التي تعتدي على أهالي مدينة مرزق.

وأضاف المركز، أن ” الجيش نجح في تنفيذ إصابات دقيقة ومباشرة وذلك في تمام الساعة الثامنة هذا المساء” .

