نظرًا لارتفاع عدد الدبلوماسيين .. الخارجية المصرية توقف إصدار تأشيرات دبلوماسيي حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

نبهت وزارة الخارجية المصرية، السفارة الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إلى ضرورة التقييد بالقواعد والأعراف والقوانين المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، فيما يتعلق بطلب البطاقات الدبلوماسية والحصانة والتأشيرات.

وأوضحت الخارجية المصرية، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الليبية المقربة من السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الإثنين، للسفارة بأن القواعد تقضي بضرورة حصول الدبلوماسي الموفد للعمل في مصر على تأشيرة دبلوماسية من السفارة المصرية المعتمدة لدى ليبيا.

وشددت على أنها لن تمنح أية إقامات دبلوماسية أو تأشيرات أو بطاقات، في حال عدم التقييد بتلك القواعد لمن خالفها، وفي حالة استبدال موظف بآخر يجب أن يقوم الموظف المنتهية خدمته، بتسليم بطاقته الدبلوماسية وتقديم ما يفيد انتهاء خدمته.

يذكر أن هذه التحذيرات قد وجهتها القاهرة بعد ارتفاع عدد الدبلوماسيين في السفارة بشكل كبير، ما أدى لتوقف السلطات المصرية عن منح أي بطاقات جديدة، أو تجديد البطاقات المنتهية والاقامات، مشترطة الالتزام بالقواعد والأعراف والقوانين المطبقة في هذا الشأن.

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