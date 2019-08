أعلن مجلس الأمن دعمه لمهمة المبعوث الأممي غسان سلامة في إحلال الاستقرار في ليبيا وإنهاء الأزمة فيها والتي لن تكون إلا عبر حلول سياسية.

ورحب مجلس الأمن بقوة دعوة المبعوث الأممي غسان سلامة إلى هدنة في عيد الأضحى بين المتقاتلين

ودعا جميع الأطراف في #ليبيا إلى وقف القتال والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

