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المجلس الأعلى للدولة يدين قصف مرزق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دان المجلس الأعلى للدولة، القصف الذي تعرضت له مدينة مرزق، أمس الأحد، وخلف نحو 42 قتيلًا، محملًا قوات الجيش التابعة للقيادة العامة مسؤوليته.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن القصف يمثل «جريمة جديدة تضاف إلى سجل انتهاكات» قوات القيادة العامة.

وشدد على أن «مدينة مرزق وغيرها من المدن في الجنوب والشرق تعرضت لفتن بين مكوناتها، وشروخ عميقة في النسيج الاجتماعي» بسبب الحرب، داعيًا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الحادث ومنفذه.

وقُـتل نحو 42 شخصًا وجُرح أكثر من 60 مدنيًّا في مرزق جنوب ليبيا، مساء أمس الأحد، جراء ضربات جوية استهدفت مقرًّا حكوميًّا وسط المدينة، وفق «فرانس برس»، فيما تحدثت حكومة الوفاق الوطني عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

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ودان المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، الهجوم الجوي الذي تعرضت له المدينة، محملاً قوات الجيش، التابعة للقيادة العامة «مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين بعد قصفه مدينة مرزق وسط البلاد، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • .مجلس الدولة الخرفانية برؤوسه الغبية طظ فيكم فانتم صفر على الشمال ووكركم فى مرمى نسور الجو ولكن الصاروخ الذى يضرب هذا الوكر قيمته اغلى من رؤوسكم الغبية خاصة طظطوزة دبرز الكبيرة التى تتسع لعشر خوازيق اما المشرى فهازوق صغير يكفى وقرارتكم التى تصلح لمسح مؤخراتكم فى دورة المياه فقط والفائض ترسلوه للسراج وباشأغا يكمل عملية مسح القازورات

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  • بعد ان تم سحق كلابكم فى مرزق وفشل مؤامراتكم القذرة تلولوا مثل النساوين ارسلوا المزيد من كلابكم ليتدرب عليهم نسور الجو ويحولوهم الى اشلاء لتشبع منهم الكلاب الضالة فى الصحراء مرحبا بالاغبياء مصيركم الفناء قصاصا للشهداء

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