البعثة الأممية تدعو إلى التحقيق في التصعيد الاخير بمرزق

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار اعمال العنف في مرزق، بما في ذلك تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية ليلة أمس والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا المدنيين.

كما عبّرت البعثة أيضا عن قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق والتي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يربو على عشرين شخصا وإصابة الكثيرين ،مشيرة أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى الى جرائم حرب.

و دعت البعثة الأمم المتحدة السلطات إلى التحقيق في التصعيد الاخير في مرزق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون ،مجّددة الدعوة إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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