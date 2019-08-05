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البعثة الأممية تدعو إلى التحقيق في التصعيد الاخير بمرزق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار اعمال العنف في مرزق، بما في ذلك تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية ليلة أمس والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا المدنيين.
 كما عبّرت البعثة أيضا عن قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق والتي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يربو على عشرين شخصا وإصابة الكثيرين ،مشيرة أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى الى جرائم حرب.
و دعت البعثة الأمم المتحدة السلطات إلى التحقيق في التصعيد الاخير في مرزق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون ،مجّددة الدعوة إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • .واين التحقيق فى اعتداء الطيران المسير التركى على المدنيين جنوب سرت اما ما يقوم به الجيش فى مرزق فهو لحماية المدينة من اعتداء على اهالى المدينة من مليشيات تشادية مدعومة من حكومة النفاق وباموال الشعب الليبى وسبق ان اعلنت انها ستحارب الجيش الوطنى فهل يستطيع سلامة محاسبة المليشيات الارهابية وغطائها السياسى فى طرابلس !!!

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