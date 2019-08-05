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البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء استمرار «أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء «استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق، والتي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يزيد على 20 شخصا وإصابة الكثيرين»، مشددة على أن «الهجمات العشوائية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب».

كما أعربت، في بيان اليوم، «عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار أعمال العنف في مرزق»، خاصة بعد تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية أمس أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وقُـتل نحو 42 شخصًا وجُرح أكثر من 60 مدنيًّا في مرزق جنوب ليبيا، مساء أمس الأحد، جراء ضربات جوية استهدفت مقرًّا حكوميًّا وسط المدينة، وفق «فرانس برس»، فيما تحدثت حكومة الوفاق الوطني عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

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ودعت الأمم المتحدة، خلال البيان، «السلطات إلى التحقيق في التصعيد الأخير في مرزق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون»، موضحة أنها تتواصل مع جميع الأطراف في مرزق من أجل «الوقوف على الحقائق».

فيما كررت البعثة دعوتها إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • .واين التحقيق فى اعتداء الطيران المسير التركى على المدنيين جنوب سرت اما ما يقوم به الجيش فى مرزق فهو لحماية المدينة من اعتداء على اهالى المدينة من مليشيات تشادية مدعومة من حكومة النفاق وباموال الشعب الليبى وسبق ان اعلنت انها ستحارب الجيش الوطنى فهل يستطيع سلامة محاسبة المليشيات الارهابية وغطائها السياسى فى طرابلس !!!

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  • بصراحة لا بوجد عنف ولا بوجد أب شيء يحتاج لقصف جوي من فوات حفتر المسلحة / فقط يوجد عنصرية ضد بعض المناطق الليبية من طرف الحكومة الموقتة – سواء تاورغاء او مرزق او غدامس او نالوت او وذان والمناطق الجنوبية بصفة خاصة – وهذه المدن تعتبر مدن ومناطق ليبية 100% – وتزخر بمواردها الطبيعية الجميلة والثروات الطبيعية التي منحها الله لهم – ولجهل وسطحية التفكير في بعض الادارات العسكرية وخاصة التدخلات الأجنبية – يحاولون تهميش هذه المناطق والتي بذلك ستصبح محل اطماع الدول لأخرى – وربما ستفصل عن الدولة اذا كانت المعاملات مع هذه المناطق مبنية على العنصرية والتخلف – مع ان الجميع يعلم ان الليبين اصلهم يرجع آلى الصحراء والبادية العريقة والتي تشتهر بالكرم والضيافة والعيب والشرف والاخلاق .
    القصف استهدف تجمع بأفراح في مدينة مرزق وهو عملية تخريبية للعرف الليبي . ومبني على معلومات خاطئة .

    وإذا ما ارادت الدولة تحرير او تأمين اي منطقة وخاصة المدن المءهولة بالسكان المدنيين فعليهم استخدام المعلومات الاستخبارتية مع قوات الأمن المتواجدة فيها حتى لا يتم الخلط وقتل الليبيين الذين هم أهل البلاد والشعور بالندم بعد فوات الاوان . فلهذا راجعوا انفسكم فبل ال تدخلات من دول اخرى .

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