الدفاع التونسية: ضبط 56 شخصا حاولوا دخول البلاد من ناحية الحدود مع ليبيا

تمكنت التشكيلات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بقطاع بن قردان بولاية “مدنين” من ضبط 53 شخصا حاولوا دخول الأراضى التونسية بطريقة غير شرعية من ناحية الحدود مع ليبيا.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية – فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم إرجاع المضبوطين – وهم 20 سودانيا و33 إيفواريًا – إلى الأراضى الليبية، مشيرة إلى أنه تم التنبيه عليهم بضرورة الدخول إلى تونس عبر البوابات الرسمية وبأوراق تثبت هويتهم.

وأضافت الوزارة – فى بيانها – أن التشكيلات ذاتها تمكنت من إيقاف شخص سودانى وقامت بتسليمه إلى فرقة الحرس الحدودى بالشوشة بولاية “مدنين”، والتى بدورها تولت ترحيله نحو القطر الليبي، فضلا عن إيقاف سودانيين اثنين آخرين وتم تسليمهما إلى مركز الحرس الحدودى بـ”المقيسم”.

