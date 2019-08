الأمم المتحدة تدعو السلطات إلى التحقيق في الأحداث في مرزق

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار اعمال العنف في مرزق، بما في ذلك تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية ليلة أمس والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا المدنيين.

وأعربت البعثة أيضا عن قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق والتي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يربو على عشرين شخصا وإصابة الكثيرين.

وقدمت البعثة بخالص تعازيها لأسر الضحايا من جميع المجتمعات المحلية في مرزق وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت البعثة، إن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى الى جرائم حرب.

ودعت الأمم المتحدة السلطات إلى التحقيق في التصعيد الاخير في مرزق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون.

واكدت البعثة، أن الأمم المتحدة تتواصل مع جميع الأطراف في مرزق وتراقب الوضع بشكل فعال من أجل الوقوف على الحقائق. وقد واصل المجتمع الإنساني تقديم المساعدة لأهالي مرزق والمناطق المحيطة بها، كما يفعل في جميع أرجاء ليبيا.

وكررت البعثة من جديد دعوتها إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.

