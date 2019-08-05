وزيـر الـداخلية الـمفوض يـتفقد مـديرية أمـن جـنزور

قـام وزيـر الـداخلية الـمفوض فـتحي بـاشاغا صـباح الـيوم الاثـنين بـزيارة إلـى مـديرية أمـن جـنزور, إسـتقبله خـلالها مـدير مـديرية أمـن جـنزور, العقيد كمال اوحيده وأعضاء المديرية وعـميد الـبلدية.

وأسـتعرض مـدير وأعـضاء الـمديرية وعـميد الـبلدية عـدد مـن الـمشاكل الأمـنية والـخدمية الـتي تـعانيها مدينة جـنزور.

وأسـتمع الـوزير لـشروح وافـية مـن قـبل مـسئولي الـمديرية حـول عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـخص الجانب الأمني وكيفية معالجتها وتدليل الصعوبات وحل هذه المشاكل ،وقد أبدى اعجابه بما تقوم به المديرية وبالتنسيق مع باقي الأجهزة المنيه والمؤسسات داخل نطاق مدينة جنزور مجتمعين لإرساء الأمن والأمان للمواطن .

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