رئيس هيأة الرقابة الإدارية يطلع على سير العمل بمكتب الرقابة بشحات

شحات-العنوان

قام رئيس هيأة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب عبدالسلام الحاسي اليوم الإثنين بزيارة ميدانية إلى مقر مكتب الرقابة الإدارية شحات.

وقام الحاسي بجولة في مقر المكتب ببلدية شحات، وأطلع على سير العمل الإداري والفني فيه.

وقام رئيس الهيأة بإعطاء بعض الملاحظات والتوجيهات على آلية العمل ومتابعة المواضيع، مؤكدًا على ضرورة قيام المكتب بمتابعة كافة الجهات بالبلدية ومتابعة شكاوى المواطنين.

وقام رئيس الهيأة بجولة في المبنى الإداري الذي تنفذه إحدى الشركات الوطنية والخاص بمكتب الرقابة الإدارية شحات، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المراحل التي وصل إليها المشروع، ووجه رئيس الهيأة بضرورة إنجاز المبني على أكمل وجه ووفق المواصفات المطلوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية