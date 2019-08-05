البعثة الأممية: “أعمال العنف في مرزق قد ترتقي لجرائم حرب”

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار ما وصفته بأعمال العنف في مدينة مرزق ومحيطها، بما في ذلك تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية ليلة أمس والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا المدنيين- حسب وصف البيان الذي نشرته البعثة على موقعها الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

كما قالت البعثة في بيانها إن ماوصفته بــ (أعمال عنف بين المجتمعات المحلية في مرزق أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يربو على عشرين شخصا وإصابة الكثيرين) مبديةً قلقها إزاء ذلك.

وأوضحت البعثة في بيانها أن الهجمات عشوائية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى الى جرائم حرب، داعيةً السلطات إلى التحقيق في التصعيد الأخير في مرزق وتقديم المسؤولين عن هذه (الجريمة) إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون.

وخلص بيان البعثة إلى أن الأمم المتحدة تتواصل مع جميع الأطراف في مرزق وتراقب الوضع بشكل فعال من أجل الوقوف على الحقائق .. وأن (المجتمع الإنساني) يواصل تقديم المساعدة لأهالي مرزق والمناطق المحيطة بها، كما يفعل في جميع أرجاء ليبيا -حسب وصف البيان – وتكرر البعثة من جديد دعوتها إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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