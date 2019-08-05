وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة تنشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2019

نشرة وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة جدول امتحان الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” للعام الدراسي 2018 – 2019م.

وخاطبت الوزارة في بيان لها “الطلاب والطالبات الذين لم يوفقوا في اجتياز امتحان الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية للعام الدراسي 2018 – ٢٠١٩م.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه لا تزال الفرصة أمام هؤلاء الطلاب نيل وبلوغ درجة النجاح في المواد الدراسية التي لم ينجحوا فيها، وذلك خلال التحصيل الدراسي والتقدم لامتحان الدور الثاني.

وفيما يلي الجدول:

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