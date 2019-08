كشف ‏مراسل قناة العربية الإخبارية عن شن الجيش غارات جوية على مخزن للصواريخ بمصراتة غرب ليبيا.

‏وأوضحت القناة، أن غارات جوية على مواقع “للطيران المسير التركي” في قاعدة مصراتة بليبيا .

وكان الحيش قد أعلن عن شن غارات جوية لمواقع تابعة للمعارضة التشادية في مرزق.

