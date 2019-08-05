القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن تدمير طائرة شحن قادمة من أنقرة على متنها شحنة أسلحة فور هبوطها في قاعدة مصراتة.
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.نسور الجو الجدد للجيش الوطنى اصبحوا يتدربوا على قصف الكلية الجوية بمصراطة هدف اصبح سهلا بالنسبة لهم بعد تدمير انظمة الدفاع الجوى والان الدور على مهازن الزخيرة والصواريخ لم تعد فى امان هى والاخوان فى خبر كان وبدل ما كان المصاريت ينقلوا قتلاهم من طرابلس سهل الجيش الوطنى عليهم المهمة وقتلهم فى مصراطة نفسها لان اكرام الميت دفنه فهم فى طرابلس كانوا يتركوا قتلاهم ويهربوا ليدفنوا فى مقابر جماعية اما مع توصيل الضربات للمصاريت فى عقر دارهم سنختصر اجراءات الدفن وبالتالى وصول كلاب النار لجهنم بسرعة لينضموا الى سيد قطب وحسن البنا وشارون ومحمد مرسى وموشى ديان واخوانهم من بنى صهيون فى سقر وما ادراك ما سقر لواحة للبشر عليها تسعة عشر
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