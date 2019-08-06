تفاصيل تدمير طائرة شحن تركية في مطار مصراتة العسكري

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية المتمركزة حالياً في قاعدة عقبة بن نافع الجوية ( الوطية ) اللواء محمد المنفور ،إن طائرات سلاح الجوي استهدفت طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراته العسكري وتم تدميرها بالكامل ،كما تم استهداف محطتي رادار B 12 و B14 للدفاع الجوي.

و شنت طائرات الجيش الليبي أكثر من 3 غارات جوية على مقر الكلية الجوية بالمدينة ،في حين ذكرت مصادر عكسرية إن الغارة استهدفت مدرج المطار العسكري بعد هبوط طائرة شحن عسكرية من طراز ”إل يوشن 76“ فور هبوطها في قاعدة مصراتة‬ قادمة من أنقرة وعلى متنها شحنة أسلحة وصواريخ موجهة يستخدمها سلاح الجو التركي المُسير انطلاقا من القاعدة.

هذا و أكد شهود عيان من مصراتة بأن انفجارا قويا هز المدينة بعد سماع تحليق كثيف للطيران الحربي.

يشار أن هذه ثاني ضربة يوجهها طيران الجيش الليبي لقاعدة مصراته في أقل من أسبوع بعد ضربة أولى استهدفت منصة صواريخ ورادارا وكذلك هوائيات تسيير الطائرات المسيرة التركية.



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