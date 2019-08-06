اخبار ليبيا الان عاجل

القيادة العامة تطالب المدنيين بالابتعاد عن التجمعات المليشياوية لأنها ستكون أهدافا مباشرة للسلاح الجوي

تم النشر منذُ 13 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

القيادة العامة تطالب المدنيين بالابتعاد عن التجمعات المليشياوية لأنها ستكون أهدافا مباشرة للسلاح الجوي

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك