القيادة العامة تطالب المدنيين بالابتعاد عن التجمعات المليشياوية لأنها ستكون أهدافا مباشرة للسلاح الجوي
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