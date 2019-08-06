مجلس الأمن يجدد مناشدته الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار

أكد أعضاء مجلس الأمن على الرسائل الواردة في البيان الصحفي للمجلس الصادر في الخامس من شهر يونيو الماضي، المتعلقة بمناشدة جميع الأطراف في ليبيا الإلتزام بوقف إطلاق النار والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وقال الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا إن أعضاء المجلس رحبوا بدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، خلال إحاطته الأخيرة في التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري، إلى إعلان هدنة بين كافة الأطراف بمناسبة عيد الأضحى، معربين عن دعمهم الكامل لها.

ونبه الأعضاء إلى أنه يتعين أن تقترن الهدنة باتخاذ تدابير تهدف إلى بناء الثقة بين كافة الأطراف، مؤكدين مجدداً دعمهم الكامل للممثل الخاص وألا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة إلا عبر الحل السياسي.. كما كرر أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على أهمية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

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