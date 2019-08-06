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لواء الصمود عن قصف وتدمير إليوشن القادمة من تركيا إلى مصراتة : الرد سيكون قاسياً

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توعد لواء الصمود التابع لحكومة الوفاق بقيادة المعاقب دولياً وأمريكياً صلاح بادي بالرد على القصف الجوي الذي طال بوقت مبكر من صباح الثلاثاء هدفاً بالكلية الجوية مصراتة .

وجاء تهديد لواء الصمود على لسان المتحدث باسمه احميدة الجرو وهو أحد أقرب المقربين من صلاح بادي الذي نشر عبر صفحته الرسمية عقب القصف مباشرة بأن ” الرد سوف يكون قاسياً ” .

وشهدت الكلية الجوية مصراتة عقب القصف إنفجارات ذخائر  متتالية فيما تصاعدت النيران من جسم ضخم بدا في الصور والمقاطاع وهو يحترق على المدرج.

وعقب القصف أكدت القيادة العامة بأنه كان عبارة عن عملاقة الشحن الجوي طراز ” إل يوشن 76 “ فور هبوطها بالقاعدة قادمة من تركيا وهي محملة بالذخائر والأسلحة والصواريخ الموجهة التي يستخدمها سلاح الجو التركي المسير العامل في ليبيا .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • جعجعة فارغة لعجوز خرفان من كلاب الخوان الرد القاسى يجب ان يكون من ضحايا الخوان فى مصراطة بحرق كل اوكار الاخوان الذين اوصلوهم الى هذا الحال هذه هى البداية والقادم سيكون اشد على مصراطة عندما تقصةف سفن تحمل الاسلحة فى ميناء مصراطة فسمائها اصبحت مكشوفة ونساوينها مكسوفة من جعجعة صلاح بادى بعد ما شاب وشنبه يقف عليه الذباب واصبح من الكلاب التى تنبح على الفاضى دوة فارغة

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  • اعلى ما فى خيلك اركبه ايها التيس المعتوه الاهبل راحت عليك واسيادك الاتراك بينضربوا على قفاهم واروغان يولول مثل النسوان امان ياربى امان حتى ميس راطة اصبحت فى خبر كان

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  • يا حقير لما حرقت مطار طرابلس و انت تكبر يا وسخ يا يهودي ما فكرتش حيجيك كف يل بغل. امشي ارقد مرقد يرقدك يا جبان. علنا جايب محتلين اتراك يا كلب و تبي نخلوكم علي راحتهم. باذن الله جايتكم ايام سودا في هالأيام المباركه يا فرخ اليهوديه. يا شبيه الرجال. يا لواء القرود

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