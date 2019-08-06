سلاح الجو يضرب الكلية الجوية بمصراتة “ويدمر طائرة شحن حربية”

خاص|218

شن سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني غارة جوية على الكلية الجوية بمدينة مصراتة مستهدفاً مخازن للذخيرة مع أخبار متداولة عن إصابة طائرة شحن نوع يوشن 76 قالت مصادر صحفية إنها محملة بشحنة ذخائر وصواريخ لطائرات بدون طيار قادمة من تركيا.. فيما ردت مضادات الدفاع الجوي التابعة للكلية على الطائرة المغيرة دون تسجيل إصابة.

وتصاعدت سحب الدخان الكثيفة من محيط الكلية حسب إفادة شهود عيان لــ 218 أكدوا تواصل دوي الانفجارات بعد القصف على مدار ساعتين ليعم الهدوء التام بعدها فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى عين المكان.

ونفت مصادر لــ 218 خبر إخلاء العائلات التي تقيم في مساكن قريبة من الكلية خاصةً بعد عودة طيران سلاح الجو ليحلق في سماء المدينة بعد انتهاء الغارات.. كما تواترت أنباء عن مقتل عنصرين تركيين فيما لم ترد أية معلومات عن وجود قتلى آخرين أو مصابين.

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