وكالة: الجيش الوطني الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر عسكري وأحد السكان إن الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر قصفت الكلية الجوية في مدينة مصراتة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقال أحد سكان مصراتة إن دوي انفجارات قوية سمع في أرجاء المدينة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن الجيش الوطني استهداف مواقع تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان ، إن “القوات الجوية الليبية نفذت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم 5 ضربات جوية على تمركزات للمرتزقة التشادية المعتدية على أهالي مدينة مرزق”، مشيرا إلى أن “ضربات سلاح الجو الليبي كانت دقيقة ومباشرة”.

وقال مسؤول محلي يوم الاثنين إن ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي على بلدة مرزق بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا.