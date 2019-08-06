الجيش الليبي يسيطر على تمركزات جديدة جنوبي طرابلس

أحرز الجيش الوطني الليبي تقدمين جديدين في المعارك التي دارت الاثنين في محاور القتال بجنوب وشرق العاصمة طرابلس.

وقال مصدر في رئاسة الأركان العامة لـ“إرم نيوز“ إن الوحدات القتالية تمكنت من التقدم في محور عين زارة بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات حكومة الوفاق ونفذت عملية نوعية أسفرت عن السيطرة على تمركزات جديدة وطرد المليشيات منها في محيط مسجد فطرة.

وأشار المصدر إلى أن قطاعات الجيش شنت هجومًا مباغتًا في محور خلة الفرجان وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وواصلت التقدم باتجاه شارع الهمبورقه.

وأعلن قائد محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري في تصريح صحفي أن الجيش وضع اللمسات الأخيرة على عملية اقتحام طرابلس التي قد تحدث في أي وقت.

وفي الإطار ذاته، قال الجيش الليبي إنه نفذ مساء الاثنين عدة غارات جوية على أهداف لمسلحين في جنوب ليبيا والتي سبق لها الاعتداء على مدينة مرزق .

وأشار المركز الإعلامي لعمليات الكرامة إلى أن القوات الجويّة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي نفذت 5 غارات جوية استهدفت فيها عدة تمركزات لقوات يقودها حسن موسى أغلبهم من المرتزقة التشادية.

وفي وقت لاحق فجر اليوم، أعلنت مصادر عسكرية ليبية عن تدمير مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي غرفة التحكم بطائرات درون المسيرة الواقعة شرقي العاصمة طرابلس.

وقالت الكتيبة ١٥٥ مشاة إن سلاح الجو نفذ غارة جوية ليلية دمر خلالها ”غرفة التحكم و السيطرة لطيران العدو المسير في منطقة تاجوراء“.

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