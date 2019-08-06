الاتحاد الأوروبي يدعو مجدداً لوقف الهجمات على المدنيين وللهدنة في ليبيا

طالب الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة في ليبيا بالتوقف عن استهداف المناطق السكنية، وهو الأمر الذي قد يصل إلى جرائم حرب.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان صدر يوم الاثنين حول الغارة الجوية التي طالت منطقة مزرق والتي تسببت بقتل مدنيين، حسب البيان إلى هذه أن المنطقة تدفع “ثمناً باهظاً لعدم قدرة الأطراف المتحاربة على إنهاء الأزمة”.

وذكر البيان بموقف سابق للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، طالبت فيه بتقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة من أجل محاسبتهم.

ويتوقع الأوروبيون، كما جاء في البيان، من جميع الليبيين دعم محاولات المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وتنفيذ الهدنة المقترحة بمناسبة عيد الأضحى.