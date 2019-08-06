طبيب يتطوع لعلاج المرضى في صرمان

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بادر الطبيب الاستشاري هشام امحمد البوسيفي – إبن قرية أبوعيسى بالزاوية الغرب- بإجراء عدد من الفحوصات والكشوفات الطبية المجانية لعدد من مرضى الأمراض التنفسية والصدرية بمصحة صرمان الكبرى.

خصص “البوسيفي” لهذه المبادرة مدة تجاوزت الــ 7 أيام متتالية في الفترة المسائية تم خلالها الكشف على نحو من 45 إلى 50 مريض يومياً .

وأهدت مصحة صرمان الكبرى شهادة شكر وتقدير ودرع التميز والإبداع للدكتور هشام، على ما قدمه من عمل إنساني ورعاية صحية متميزة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والتخفيف عن المرضى بالكشف الطبي مجاناً وتقديم الاستشارات الطبية للمصحة .

يُشار إلى أن الدكتور البوسيفي استشاري في طب الجهاز التنفسي والعناية الفائقة وأمراض الصدرية وأستاذ بجامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية ومصحة صرمان الكبرى.

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