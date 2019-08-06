لواء الصمود عن قصف وتدمير إليوشن القادمة من تركيا إلى مصراتة :

توعد لواء الصمود التابع لحكومة الوفاق بقيادة المعاقب دولياً وأمريكياً صلاح بادي بالرد على القصف الجوي الذي طال بوقت مبكر من صباح الثلاثاء هدفاً بالكلية الجوية مصراتة .

وجاء تهديد لواء الصمود على لسان المتحدث باسمه احميدة الجرو وهو أحد أقرب المقربين من صلاح بادي الذي نشر عبر صفحته الرسمية عقب القصف مباشرة بأن ” الرد سوف يكون قاسياً ” .

وشهدت الكلية الجوية مصراتة عقب القصف انفجارات ذخائر متتالية فيما تصاعدت النيران من جسم ضخم بدا في الصور والمقاطع وهو يحترق على المدرج. ليبيا – أعلنت القيادة العامة استهدافها طائرة شحن عسكرية من طراز ” إل يوشن ” في الكلية الجوية مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها ذخائر وأسلحة لدعم ” المليشيات الإرهابية ” .

وقالت القيادة في بيان إن الاستهداف لهذه الطائرة تم بصاروخ واحد فقط وبدقة عالية وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الانساني .

وأكد البيان أن التقييم النهائي للقصف انتهى لتدمير الطائرة دون أي أضرار جانبية في المباني والآليات والأفراد وحذرت القيادة العامة دولاً أجنبية لم تسمها من دعم ” المليشيات ” بالأسلحة والذخائر والمعدات .

من جانبها قالت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة ان طائرات سلاح الجو الليبي استهدفت طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراته العسكري وتم تدميرها بالكامل إضافة لثلاثة ضربات أخرى تمت بالتزامن في ذات الموقع .

وأكد اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية في تصريح لـ المرصد بوقت مبكر من صباح الثلاثاء استهداف الغارات الثلاثة الأخرى محطتي رادار B 12 و B14 للدفاع الجوي مؤكدة بأن نسبة نجاح العملية كانت 100% أما الأضرار الجانبية كانت 0% .

وختم المنفور قائلاً : ” بهذة المناسبة تنبة الغرفة المدنيين والاجانب بالابتعاد عن التجمعات المليشياوية الارهابية لانها ستكون أهدافا للسلاح الجوي الليبي ” .

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