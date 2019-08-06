الأبعج يسلم دفعة من مستحقات المتعاونين بإذاعة الكفرة المحلية‎

قام آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء “بالقاسم الابعج” أمس الاثنين بتسليم مبلغ وقدره 50 ألف دينار لإذاعة الكفرة المحلية وذلك لتغطية مستحقات المتعاونين بالإذاعة لسنة 2017.

وقال مدير إذاعة الكفرة المحلية “احمد الزوي” في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك ان هذه المستحقات جاءت كلفتة كريمة وطيبة من اللواء الابعج والتي طالما ناشدنا كل المسؤولين بهذه المدينة بصرفها ولكن دون أي جدوى.

وبين ” الزوي” أن صرف هذه المستحقات يأتي في إطار متابعة امر منطقة الكفرة العسكرية للمشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعيق سير عمل بعض الجهات العامة بالمدينة.

وقدم الزوي الشكر والعرفان والامتنان باسمه وباسم كل العاملين بإذاعة الكفرة المحلية للواء بالقاسم الابعج على هذه الوقفة الجادة والتي قال بانه كان لها الاثر الكبير في انفاس كل العاملين بالإذاعة.

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