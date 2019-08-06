وزير الصحة بالوفاق يبحث مع السفير الإيطالي تفعيل التعاون الصحي

بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني أحميد بن عمر مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” سبل تفعيل التعاون الصحي للرفع من مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا وتطور عمل الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

واعتبر وزير الصحة أن شراكة إيطاليا فعّالة وذلك بمساهمتها بطرح الأفكار والمشاريع التي تساعد في النهوض بالقطاع الصحي ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن لما تحظى به إيطاليا من تقدم بالمجال الطبي والخدمي.

ومن جانبه أكد السفير الايطالي أنهم حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بفتح المجال التدريبي للكوادر الطبية ودعم القطاع الصحي، مشيرا إلى جسر التضامن الذي أطلقته إيطاليا لدعم الصحة بليبيا.

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