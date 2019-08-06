جمعية أعضاء الهيئات القضائية تشارك بمؤتمر الاتحاد العربي

شاركت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية الاثنين في المؤتمر الدولي للاتحاد العربي للقضاة تحت شعار (تعزيز النضال القضائي العربي المشترك).

وبين المكتب الإعلامي بالجمعية انها شاركت في هذا المؤتمر المنعقد في مدينة الحمامات التونسية بورقة كانت بعنوان (التجربة الليبية في تأسيس الهياكل القضائية) وذلك بالتعاون مع المنظمة الليبية للقضاة التي ادارت هذه الجلسة.

يذكر ان المؤتمر الذي يختتم اعماله اليوم الثلاثاء يشارك فيه العديد من الجمعيات والنوادي والهياكل القضائية في الدول العربية.

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