وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة بحادث سير مروع شرقي طبرق

وقع شرق مدينة طبرق بمنطقة باب الزيتون تحديدا حادث سير أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة.

وأفاد مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن “حادث السير كان نتيجة اصطدام سيارة صغيرة بشاحنة ما أدى إلى وفاة ثلاث سيدات وإصابة طفل ورجل، موضحاً أن “الطريق الواصلة بين مدينة طبرق وبلدية أمساعد طريق متهالكة رغم ما تشهده من مرور كبير عليها من شاحنات وسيارات ذاهبا أو قادمة من جمهورية مصر”.

يذكر أن طريق المنطقة الشرقية بين طبرق وامساعد تعرف عند البعض “بطريق الموت” وذلك لكثرة حوادث السير عليها ووفاة الكثير منها.

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