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تدمير طائرة شحن عسكرية في الكلية الجوية مصراتة قادمة من تركيا والقيادة العامة توجه رسالة تحذير

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استهدافها طائرة شحن عسكرية من طراز ” إل يوشن ” في الكلية الجوية مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها ذخائر وأسلحة لدعم ” المليشيات الإرهابية .

وقالت القيادة في بيان لها أن الاستهداف لهذه الطائرة تم بصاروخ واحد فقط وبدقة عالية وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الانساني .

مؤكدة أن التقييم النهائي للقصف إنتهى لتدمير الطائرة دون إي أضرار جانبية في المباني والاليات والافراد هذا وحذرت القيادة العامة دولا أجنبية لم تسمها من دعم ” المليشيات ” بالاسلحة والذخائر والمعدات .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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