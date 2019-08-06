تدمير طائرة شحن عسكرية في الكلية الجوية مصراتة قادمة من تركيا والقيادة العامة توجه رسالة تحذير

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استهدافها طائرة شحن عسكرية من طراز ” إل يوشن ” في الكلية الجوية مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها ذخائر وأسلحة لدعم ” المليشيات الإرهابية .

وقالت القيادة في بيان لها أن الاستهداف لهذه الطائرة تم بصاروخ واحد فقط وبدقة عالية وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الانساني .

مؤكدة أن التقييم النهائي للقصف إنتهى لتدمير الطائرة دون إي أضرار جانبية في المباني والاليات والافراد هذا وحذرت القيادة العامة دولا أجنبية لم تسمها من دعم ” المليشيات ” بالاسلحة والذخائر والمعدات .

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