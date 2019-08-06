اختتام دورة كاتبة التقارير لمتطوعي فرع الهلال الأحمر غات

اختتم فرع الهلال الأحمر الليبي غات، الدورة التدريبية لمشرفي الأقسام في مجال كتابة التقارير، تحت إشراف قسم التدريب بالفرع.

مكتب الإعلام بفرع الهلال الأحمر غات أوضح، ان هذه الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام تلقى خلالها المتطوعين مهارات حول ماهية التقارير وانواعها وكيفية كتابتها بشكل جيد يفيد المتلقي في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة تسمح له بتقييم الأوضاع، إلى جانب التدرب على انجاز التقارير تحت الضغوطات والظروف الطارئة.

وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي لفرع الهلال الأحمر الليبي غات، وذلك لرفع من كفاءة المتطوعين وإبراز استعدادهم التام لكيفية التعامل في حال حدوث أي أزمة أو كارثة طارئة.

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