أمن بنغازي: ضبط 3 متهمين ببيع أقراص مخدرة

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على 3 أشخاص يقومون ببيع الأقراص المخدرة في منطقة السلماني.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن المديرية تلقت معلومات تفيد بوجود اشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة السلماني وكانوا يستقلون مركبة آلية نوع بي ام دبليو اللون ازرق، موضحا أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى المكان وجرى ضبط المتهمين داخل المركبة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن عناصر الأمن عثرت داخل المركبة على عدد 10علب ترامادول، مشيرا إلى أنه جرى الانتقال إلى قسم التحريات العامة وعند الاستدلال مع المضبوطين اعترف أحد المتهمين بحيازته للحبوب والإتجار فيه واعترف بما نسب إليه حيث تم استكمال باقي المحضر داخل القسم واحيل المحضر إلى النيابة العامة.

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