بدء صرف السيولة من «التجارة والتنمية» في سرت

أعلنت بلدية سرت بدء صرف السيولة النقدية من مصرف التجارة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بقيمة 2000 دينار لكل صك، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان عميد بلدية سرت، مختار المعداني، أعلن أمس الإثنين توفير السيولة المالية في مصارف المدينة، فيما استقبل مطار القرضابية أبوهادي طائرة نقل تحمل مليوني دينار لضخها في مصرف شمال أفريقيا بالمدينة.

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وقال مصدر مصرفي في سرت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المصرف شرع مباشرة في صرف السيولة النقدية لزبائن المصرف.

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