“الأسود”: الحل في ليبيا يكمن في وقف القتال وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

خاص المتوسط / حنان منير

رأى عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، أن الحل للأزمة الليبية لابد أن يشمل مع وقف القتال إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وأنهاء التشكيلات المسلحة وتوحيد الجيش.

واعتبر الأسود، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، وضعت الجميع على نفس المستوى من المسؤولية فيما يحدث ليتجنب ردود فعل الأطراف الدولية الداعمة لأطراف بعينها في ليبيا.

وأشار الأسود، إلى أن ” سلامة أكد على ما دعونا له ولا زلنا ندعو وهو الحل السلمي عبر طاولة الحوار”.

وكان سلامة أبدى قلقه من استمرار الهجمات التي تستهدف مطار معيتيقة بطرابلس، المنفذ الوحيد بغرب ليبيا، والذي أغلِق عشرات المرات خلال الأشهر الأربعة الماضية جراء القصف.

ودعا سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، “السلطات في طرابلس إلى التوقف عن استخدام المطار لأغراض عسكرية.

وتحدّث سلامة عن “مزاعم غير مؤكّدة بوقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في غريان” عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة التي كان الجيش قد استعادها، مشيرا إلى قيام “البعثة حاليا بتحري هذا الأمر”.

وشدد سلامة على دعوة كل الأطراف إلى “هدنة إنسانية” بمناسبة عيد الأضحى “ليستمتع الليبيون بالعيد ويزورون منازلهم المهدمة”، وفق قوله.

