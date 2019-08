برلماني لـ” المتوسط”: سلامة موظف أممي فشل فشلا ذريعا في أداء عمله

خاص المتوسط/ حنان منير:

انتقد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن دائرة طرابلس، بشير الأحمر، إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن الإثنين الماضي.

وقال الأحمر، الثلاثاء، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” لا نعول علي إحاطة سلامة والمجتمع الدولي”.

وأضاف الأحمر، ” نعول على أبناء المؤسسة العسكرية التابعين للقيادة العامة وأبناء الشعب الداعمين لها لاسترجاع الوطن من هذه العصابات والمجموعات الإرهابية والخارجين على القانون والعملاء”

وتابع: ” أما سلامة هو موظف كلف بعمل وقد فشل فشلا ذريعا في أداء عمله، ولم نعول في أي يوم ولم نلتق أي مسؤول أممي أو سفير لقناعتي التامة أنهم سبب البلاء وكل ما يحدث في بلادي “

وكان سلامة أبدى قلقه من استمرار الهجمات التي تستهدف مطار معيتيقة بطرابلس، المنفذ الوحيد بغرب ليبيا، والذي أغلِق عشرات المرات خلال الأشهر الأربعة الماضية جراء القصف.

ودعا سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، “السلطات في طرابلس إلى التوقف عن استخدام المطار لأغراض عسكرية.

وتحدّث سلامة عن “مزاعم غير مؤكّدة بوقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في غريان” عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة التي كان الجيش قد استعادها، مشيرا إلى قيام “البعثة حاليا بتحري هذا الأمر”.

وشدد سلامة على دعوة كل الأطراف إلى “هدنة إنسانية” بمناسبة عيد الأضحى “ليستمتع الليبيون بالعيد ويزورون منازلهم المهدمة”، وفق قوله.

