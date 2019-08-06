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“العامة للكهرباء”: التيار يعود لمناطق الزاوية وجنوب صرمان

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنه تم تغذية مناطق الزاوية والحرشة وجنوب صرمان والعجيلات والجميل بالتيار الكهربائي.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، إلى أنه نتيجة للجهود المستمرة من قبل رجال الكهرباء الذين واصلوا الليل بالنهار تم الدخول بالوحدة الرابعة والخامسة والسادسة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة على الشبكة وجار العمل على تشغيل باقي الوحدات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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