عقوب يبحث المشكلات التي تواجه مركز بنغازي للخصوبة

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب بزيارة فجائية لمركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الانجاب.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن عقوب التقى خلال الزيارة مدير عام المركز سعاد المتريح واطلع خلال الجولة التفقدية على الخدمات التي يقدمها المركز للمرضي وتفقد أقسام المركز وغرفة عمليات ومعمل التحاليل لتحسين جودة الأداء الوظيفي وتوفير العلاج وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

كما استمع وزير الصحة إلى المشاكل الادارية والفنية العالقة بهدف حلحلتها وتحسين جودة الخدمات وتقليل قوائم الانتظار وفق استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى.

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