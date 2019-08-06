مكتب التعليم الحر بالمرج يكرم معلمي الرعيل الأول

المرج-العنوان

أقام مكتب التعليم الحر بمراقبة تعليم المرج أمس الاثنين احتفالية خاصة لتكريم 30 معلما ومعلمة من معلمي الرعيل الأول التابعين لقطاع التربية والتعليم بالمدينة.

وأوضح مدير مكتب التعليم الحر المرج مفتاح الناظوري أن الاحتفالية تأتي من أجل مد جسور التواصل مع الرعيل الأول في قطاع التربية والتعليم وتقديرا وعرفانا لدورهم الكبير في المسيرة التعليمية على مدى خمسين عاما من العطاء المتواصل.

وأضاف الناظوري أن الاحتفالية استهدفت تكريم عدد 30 معلما ومعلمة من الرعيل الأول بالإضافة إلى تكريم خمس مدارس خاصة تجاوز عطاؤها العشرين عاما وهي مدرسة مروج الجبل والبدر العصرية وقاريونس والمناهل والفصل الشعبي.

وأوضح الناظوري أن الهدف من وراء تكريم المدارس الخاصة هو تشجيعها لبذل المزيد من الجهود للرقي بالقطاع الخاص الذي أصبح في الصدارة في الآونة الأخيرة وهذا ما لاحظناه من خلال تميز طلبة القطاع الخاص في الشهادة الإعدادية.

وقال الناظوري “إن مكتب التعليم الحر المرج لن يدخر جهده ولا إمكانيته في سبيل دعم الرعيل الأول للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال التعليم فهم من رسموا لنا درب العلم وعلى طريقهم نسير وسنكون امتدادا لهم ونكمل المشوار الذي بــدأوه”.

وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة التدريب بمدرسة المجاهد “عيسى الوكواك” مراقب التعليم صالح العيش ومدير مكتب التفتيش التربوي أبوبكر سعيد ومدير مكتب النشاط المدرسي حسن الناظوري ومدير مكتب التعليم الحر المرج السابق طاهر قرقوم ورئيس وحدة رياض الأطفال بالمكتب نجاح أرحومة.

وحضر أيضا مدير مستشفى المرج التخصصي لعلاج مرضى السكري أكرم الكيلاني والعميد صالح الشهدارية وعدد من مدراء المدارس الخاصة والعامة.

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