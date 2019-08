المتوسط:

يبذل فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي زلـيتن فـي تـأمين الـمصارف وتـنظيم عـملية تـوزيع الـسيولة الـنقدية عـلى الـمواطنين, وكـذلك حـماية وتـأمين الـمرافق والأهـداف الـحيوية, والـحفاظ عـلى الأمـن داخـل الـمدينة.

وتـحيي وزارة الـداخلية كـافة الـجهود الأمـنية الـتي يـبذلها فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي زلـيتن فـي حـفظ الأمـن والـمجاهرة بـه داخـل الـمنطقة, فـمزيد مـن الـجهد والـعطاء خـدمةً للـوطن والـمواطن.

The post إدارة “الأمن المركزي” تسهم في تنظيم عملية السيولة النقدية على المواطنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية