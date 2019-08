رئيس ديوان مجلس النواب يشارك في أعمال الأمانة العامة للبرلمان الافريقي

المتوسط:

شارك رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية بمدينة ” جوهانسبرج ” التي عقدت على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية اليوم الإثنين بحضور رئيس البرلمان الافريقي روجي نكودو دانغ ” والأمين العام بالإنابة للبرلمان الافريقي جالي هارو.

وشهدت اجتماعات اليوم بعد استعراض تقرير الأنشطة السابقة لجمعية الأمناء العامين انتخاب وتنصيب اللجنة التنفيذية الجديدة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية ، كما تناولت الاجتماعات موضوع المؤتمر لهذا العام حول اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً في افريقيا وإيجاد حلول مستدامة للنزوح القسري وتقديم قرارات وتوصيات البرلمان الافريقي حولها ،بالإضافة إلى مناقشة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية بالخصوص .

