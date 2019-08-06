سلاح الجو ينفذ 5 ضربات جوية استهدفت تمركزات المرتزقة التشاديين في مرزق

نفذت طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة خمسة ضربات جوية مساء الاثنين استهدفت تمركزات المرتزقة التشاديين.

وقال بيان لغرفة عمليات الكرامة “إن الضربات الجوية استهدفت العصابات التشادية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي المعتدية على مدينة مرزق”، مشيرا إلى أن الضربات حققت نجاحات مباشرة وكبيرة.

من جانبها، اعتبرت عضو مجلس النواب إنتصار مصطفى أن ما وقع بمدينة مرزق من هجوم للمرتزقة التشاديين والعصابات الإرهابية العابرة للحدود “مجزرة إنسانية”، مشيدة بدور الجيش في محاربته للإرهاب والقضاء عليه في مختلف مناطق البلاد.

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