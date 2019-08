لجنة من “صحة المؤقتة” تبحث مع عميد وأعيان جالو واقع المنشآت الصحية

المتوسط:

بحث مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بادارة المستشفيات بصفته رئيس اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب الي جالو ومدن الواحات برفقة المدير المساعد لادارة المستشفيات المهندس رياض الخزعلي بقاعة الاجتماعات بديوان المجلس البلدي جالو بحضور عضو مجلس النواب عن بلدية جالو وجخرة حمد محمد باقيق وعميد بلدية جالو محمد اشكينه وبالاضافة الي حضور مجلس أعيان جالو مصطفي حسين واجويلي السنوسي التواتي ومقرر مجلس الأعيان عبدالهادي اسماعيل .

وناقش الاجتماع سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلدية جالو وماجاورها كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات و كافة المواضيع التي تخص ادارة الخدمات الصحية جالو ، بهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية وذلك في إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية.

