تكثيف أمني في مصارف زليتن خلال توزيع السيولة

كثفت قوات الإدارة العامة للدعم المركزي زليتن، اليوم الثلاثاء، من وجودها في المصارف، لتنظيم عملية توزيع السيولة النقدية على المواطنين.

ونشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا تظهر طوابير المواطنين في انتظار صرف السيولة، إضافة إلى رجال الشرطة الحاضرين لتأمين العملية.

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وأشارت الوزارة إلى أن قوات الأمن وبالتزامن مع تنظيم عملية صرف السيولة، تقوم بتأمين المرافق والأهداف الحيوية في زليتن.

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