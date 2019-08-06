ليبيا تشارك في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية بجوهانسبرج

شاركت ليبيا في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية بمدينة ” جوهانسبرج ” التي عقدت يوم أمس الاثنين بحضور رئيس البرلمان الافريقي ” روجي نكودو دانغ” والأمين العام بالإنابة للبرلمان الافريقي “جالي هارو”.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل شارك في الاجتماعات التي جرى خلالها استعراض تقرير الأنشطة السابقة لجمعية الأمناء العامين وانتخاب وتنصيب اللجنة التنفيذية الجديدة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية.

وجرى خلال الاجتماعات بحث أوضاع اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً في إفريقيا وإيجاد حلول مستدامة للنزوح القسري وتقديم قرارات وتوصيات البرلمان الافريقي حولها، بالإضافة إلى مناقشة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية بالخصوص.

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