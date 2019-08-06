بلدية زليتن: توزيع مساعدات على نازحي طرابلس

تواصل لجنة الأزمة ببلدية زليتن بالتعاون مع فرع الشؤون الاجتماعية بالمدينة وفرع الهلال الاحمر زليتن ومفوضية زليتن للكشافة في توزيع سلة المواد الأساسية على النازحين من العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية زليتن أنه من المقرر توزيع 2400 سلة على النازحين موضحا أنه جرى حتى الآن توزيع 500 سلة تحوي مواد غذائية ومواد تنظيف وحليب وحفاظات أطفال وأغطية وفراشات

وأشارت البلدية إلى أن عملية التوزيع متواصلة حتى ايام العيد لافتة إلى أنه يمكن للمواطنين التسجيل في فرع الشؤون الاجتماعية عن طريق الحضور شخصيا مصحوبين بنموذج حصر نازح ووضع عائلي وصورة شخصية.

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