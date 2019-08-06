اخبار ليبيا الان

نقابة الإعلاميين الرياضيين وتجمع شباب ليبيا يعززان التعاون بينهما

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

عقد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين المهندس نصر المهدوي أمس الإثنين اجتمعا مع رئيس تجمع شباب ليبيا فرج الزوي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بينهما.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر التجمع بمدينة بنغازي الاتفاق على تعزيز التعاون بين التجمع والنقابة من خلال جملة من البرامج والأنشطة المستقبلية.

تجدر الإشارة الى أن تجمع شباب ليبيا هو تجمع انشيء حديثا تحت اشراف ومتابعة القيادة العامة للقوات المسلحة ويهتم بالأنشطة الرياضية والشبابية.

وحضر الاجتماع مراقب عام التجمع جمعة العبار ومنسق التجمع والمتحدث الرسمي باسمه فتحي حمزة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك